AMET presentará un petitorio en el Congreso para reclamar por el fondo eliminado en 2026. "La educación técnica volvió a los 90", denunciaron.

AMET presentará un petitorio en el Congreso para reclamar por el fondo eliminado en 2026. "La educación técnica volvió a los 90", denunciaron.

El secretario general nacional de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Rufino Fernández, denunció un grave retroceso en la modalidad técnico-profesional tras la eliminación del fondo específico contemplado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 26.058, que quedó sin efecto en el Presupuesto 2026.

“La educación técnica volvió a los años 90, con todo lo malo que eso conlleva”, sentenció el dirigente, quien precisó que la quita de estas partidas nacionales compromete la operatividad de un sistema que durante casi dos décadas sostuvo el equipamiento de talleres, la incorporación de maquinaria de control numérico, la modernización de laboratorios informáticos, refacciones edilicias y la capacitación docente.

La medida impacta sobre unos 3.800 establecimientos educativos de todo el país (escuelas secundarias técnicas, agrotécnicas, institutos superiores y centros de formación profesional) en las que se desempeñan aproximadamente 110.000 docentes.

Como parte de su plan de acción, AMET presentará formalmente ante el Congreso Nacional el próximo jueves 25 un petitorio federal respaldado por miles de firmas recolectadas en todas las provincias, exigiendo la restitución del financiamiento en el debate del Presupuesto 2027.

Ante la retirada de los fondos nacionales, el sindicato solicitó a todos los gobiernos provinciales la creación de partidas extraordinarias para sostener los insumos y talleres, tomando como modelo las medidas ya adoptadas por Córdoba y Santa Fe para asistir a la modalidad.