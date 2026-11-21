La cita será el 12 de diciembre en la plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada.

La cita será el 12 de diciembre en la plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada.

La comunidad sigue intentando recuperarse de la trágica explosión en Remedios de Escalada y distintas organizaciones trabajan de forma mancomunada para realizar el festival Unidos por Escalada, que se realizará en diciembre.

El Festival Unidos por Escalada se llevará a cabo el 12 de diciembre en la plaza Mariano Moreno, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 6200, en Remedios de Escalada. La propuesta contempla bandas, gastronomía, rifas y sorteos.

Además, el club Talleres anunció que las recaudaciones se unifican en la cuenta “unidos.escalada”, administrada por la Fundación PUPI y auditada por el resto de las instituciones (Municipio, Parroquia Remedios de Escalada, La fraternidad, Club Villegas, Biblioteca Alberdi y Fomento Remedios de Escalada).

“Lo recaudado será destinado a los damnificados y a la reconstrucción de viviendas y locales afectados y destruidos por el fuego. El objetivo es alto pero el compromiso de todos es mayor”, valoraron desde la institución deportiva.

Este sábado se contabilizaron dos nuevas muertes, dos trabajadores de EXGADET (empresa tercerizada) por lo que las víctimas fatales ya son cuatro. Además, se registraron decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.