Lanús visitará mañana, desde las 19, a River por los octavos de final. ¿Qué dice el historial?

Lanús visitará mañana, desde las 19, a River por los octavos de final. ¿Qué dice el historial?

Los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol ya se pusieron en marcha el viernes y hoy se juegan dos partido, pero el duelo de Lanús será mañana. Enfrentará a River en el Estadio Monumental.

El encuentro se desarrollará el domingo, desde las 19. River (4° B) recibirá a Lanús (5° A ) en el estadio Monumental, con Pablo Dóvalo como juez y pantalla de TNT Sports.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, la reglamentación establece un tiempo suplementario de 30 minutos dividido en dos períodos de 15 y, si persiste la igualdad, definición por tiros desde el punto penal.

La historia de los enfrentamientos mano a mano también suma un condimento especial al cruce. En los partidos de eliminación directa, el historial es favorable a Lanús, que registra cinco victorias frente a una de River, según el balance aportado.

Aunque el historial de eliminación directa favorece ampliamente a Lanús, los enfrentamientos más recientes presentan un panorama diferente. El Granate no consigue derrotar a River desde febrero de 2018, cuando se impuso por 1-0 en un partido de liga.