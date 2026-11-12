Lomas de Zamora: Convocan a una marcha en para pedir justicia por la jubilada atropellada por un colectivo

La familia de Mirta Fernández, la jubilada de 73 años que murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 544 en pleno centro de Lomas de Zamora, convocó a una marcha para el próximo lunes 16 de noviembre en reclamo de justicia.

La movilización partirá desde la casa de la víctima hacia la esquina de Sáenz y Manuel Castro, frente a la Plaza Grigera, aunque el recorrido todavía no fue confirmado.

El hecho ocurrió el 21 de octubre, cuando Mirta caminaba junto a su nieta Mariana, de 23 años, y ambas fueron embestidas por una unidad de la línea 544. La jubilada sufrió graves heridas y permaneció internada en estado crítico hasta el 27 de octubre, cuando falleció.

La familia cuestiona la situación del colectivero

La investigación está a cargo de la Fiscalía 10 de Lomas de Zamora y el chofer del colectivo se encuentra imputado, aunque permanece en libertad mientras avanza la causa.

Esta situación genera malestar entre los familiares de la víctima, que reclaman que se esclarezcan las circunstancias del atropello y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Silvana, hija de Mirta, mostró su preocupación por las demoras en la investigación y cuestionó que todavía no haya respuestas concretas sobre lo ocurrido.

Preocupación por la salud de la nieta

Mientras esperan avances judiciales, los familiares también siguen con preocupación la recuperación de Mariana, quien acompañaba a su abuela cuando fueron atropelladas.

Según relató su madre, la joven continúa con dificultades en la visión desde el accidente y atraviesa las consecuencias emocionales de lo ocurrido. Además, necesita realizarse estudios y controles médicos que todavía no pudo completar.

A más de tres semanas del atropello, la familia espera que la Justicia determine cómo ocurrió el hecho y qué responsabilidad tuvo el conductor en la muerte de Mirta Fernández.