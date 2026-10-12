Más de 32.000 fábricas cerraron sus puertas con Milei

El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo precisó que en julio pasado, último dato, cerraron 948 fábricas.

El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo precisó que en julio pasado, último dato, cerraron 948 fábricas.

Desde que el gobierno de Javier Milei asumió la presidencia en la Argentina, la cantidad de empresas empleadoras que se perdieron o cerraron supera las 32.000 en julio, de acuerdo al último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La cantidad de firmas activas con trabajadores registrados volvió a anotar una nueva caída en el séptimo mes del año. De esta manera, ya son 18 meses consecutivos en los que se redujo la cantidad de empresas en el país.

El informe de la SRT, con los últimos datos disponibles en julio, sostuvo que el número de empresas que se perdieron en el mes fue de 948 frente a junio, pasando a haber 480.067 en todo el territorio nacional.

Si se tiene en cuenta el mismo mes de 2025, la pérdida total asciende hasta las 15.475 firmas, lo que representa una contracción del 3,1%. Y si se mira contra diciembre del último año, los cierres en 2026 totalizan 9.682, casi un 2% de las 489.749 con las que había cerrado 2025.

Si se mira desde que asumió La Libertad Avanza (LLA) tomó las riendas del poder, el total de las firmas que cerraron es de 32.290. Al cierre del mandato de Alberto Fernández había 512.357 empresas, por lo que la pérdida representa el 6,3%.