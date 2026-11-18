El Presidente criticó el concepto de justicia social durante un acto en el que recibió un Doctorado Honoris Causa. Además, apuntó contra la oposición y anunció que presentará su nuevo libro el 30 de noviembre en el Palacio Libertad.

El Presidente criticó el concepto de justicia social durante un acto en el que recibió un Doctorado Honoris Causa. Además, apuntó contra la oposición y anunció que presentará su nuevo libro el 30 de noviembre en el Palacio Libertad.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar la justicia social y defendió su modelo económico durante un acto en el que recibió el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. En su discurso, sostuvo que las políticas redistributivas generan desigualdad ante la ley y perjudican el ahorro y la inversión.

Durante su exposición, el mandatario afirmó que las medidas impulsadas en nombre de los sectores más vulnerables terminaron provocando el efecto contrario y aseguró que la Argentina es un ejemplo de ese proceso. También cuestionó a la oposición y sostuvo que, cuando asumió en diciembre de 2023, el país se encaminaba hacia un escenario similar al de Cuba, con Venezuela como etapa previa.

En ese contexto, Milei elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien estuvo presente en el acto junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El jefe de Estado destacó su incorporación al equipo de Gobierno y lo calificó como el mejor ministro de Economía de la historia argentina, una definición que recibió aplausos del auditorio.

Por último, el Presidente anunció que presentará su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica el próximo 30 de noviembre en el Palacio Libertad. La actividad se realizará el último lunes del mes y tendrá como protagonista una nueva publicación de su autoría.