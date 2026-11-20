Según la agenda oficial, Milei estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y realizará una recorrida por las instalaciones y una reunión institucional.

Según la agenda oficial, Milei estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y realizará una recorrida por las instalaciones y una reunión institucional.

El presidente Javier Milei tendrá este viernes una agenda con actividades en Cañuelas y la Ciudad de Buenos Aires. Primero, participará de un encuentro con el polista Adolfo Cambiaso en La Dolfina Polo Ranch y, por la tarde, encabezará el lanzamiento oficial de Tesla en Argentina.

La primera actividad está prevista para las 11 en el complejo deportivo y centro de cría equina que Cambiaso posee en Vicente Casares, partido de Cañuelas. Según la agenda oficial, Milei estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y realizará una recorrida por las instalaciones y una reunión institucional.

La visita se enmarca en el vínculo entre el mandatario y el deportista, quien a fines de septiembre fue designado, a través del Decreto 1116/2026, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem para la promoción internacional del deporte argentino. Durante el acto de designación, Milei destacó su trayectoria deportiva, su faceta empresarial y su aporte al desarrollo de la genética equina.

Por la tarde, el Presidente se trasladará al barrio porteño de La Boca para participar del lanzamiento oficial de Tesla en el país. La empresa estadounidense ya abrió los pedidos para sus modelos Model 3 y Model Y, y prevé la apertura de espacios de exhibición en centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de habilitar su plataforma de ventas online.