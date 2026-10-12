Rescatan videos inéditos de Los Redondos grabados hace 40 años

Un grupo de realizadores halló en el altillo de una antigua casona de San Miguel rollos de película inéditos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota filmados en diciembre de 1985. El material en formato Súper 8 registra tanto el detrás de escena como el recital que la banda ofreció el 28 de diciembre de ese año en el emblemático boliche Palladium, ubicado en la calle Reconquista.

El origen de las grabaciones se remonta a una propuesta de un grupo de estudiantes de cine para filmar el videoclip de la canción Criminal Mambo, un proyecto que incluso contó con un guion escrito por el propio Carlos Indio Solari. Aunque el clip nunca llegó a completarse, las cámaras lograron documentar el show en vivo y los momentos previos. Luego, las cintas quedaron guardadas en cajas y su rastro se perdió durante cuatro décadas.

Para recuperar el archivo, que captura a la banda en sus años previos a la masividad, los rollos fueron enviados a un laboratorio especializado en Madrid. Allí se escanearon cuadro por cuadro para restaurar las imágenes en resolución 4K. Además, como el formato original carecía de sonido, el equipo de realizadores logró sincronizar la filmación con el audio de consola original grabado durante aquella presentación.

Este invaluable registro audiovisual ya cuenta con un primer adelanto público y será una pieza central del próximo proyecto cinematográfico Buscando a Patricio Rey, enfocado en reconstruir la historia del icónico grupo de rock nacional.