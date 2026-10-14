Dos menores fueron condenados a 15 años de prisión por el crimen de un empresario

Dos jóvenes, que tenían 16 y 17 años al momento del asesinato de Andrés Blaquier, fueron condenados a 15 años de prisión.

Dos jóvenes, que tenían 16 y 17 años al momento del asesinato de Andrés Blaquier, fueron condenados a 15 años de prisión.

Dos adolescentes fueron condenados a 15 años de prisión, el máximo del nuevo Régimen Penal Juvenil, por el crimen del empresario Andrés Blaquier durante un robo en la autopista Panamericana en octubre de 2022.

De acuerdo al veredicto, los menores que al momento del hecho tenían 16 y 17 años fueron condenados a la pena máxima establecida en el nuevo régimen penal juvenil que entró en vigencia en septiembre de 2026.

Ambos adolescentes ya habían sido hallados culpables en octubre de 2023 por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número uno de San Isidro, pero faltaba la audiencia de cesura, la cual se llevó a cabo en las últimas horas.

En la audiencia se conoció la sentencia a 15 años de cárcel dictada por los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto.

Por el caso Blaquier fueron hallados culpables del delito de homicidio doblemente agravado, lesiones graves y robo agravado, y lesiones graves a su esposa Magdalena De Elordy. Asimismo, se los acusó por tentativa de homicidio cuando trataron de fugarse.

Además, uno de los implicados también fue condenado por los delitos de robo con armas y encubrimiento de un vehículo sustraído.