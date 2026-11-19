El Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín por el femicidio de Noelia Torres, una radióloga de 34 años asesinada en su departamento de Burzaco, partido de Almirante Brown, el 8 de marzo de 2025, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer.

Los jueces consideraron probado que Florentín, quien vivía en el departamento lindero al de la víctima, ingresó a su vivienda, intentó abusar sexualmente de ella y la atacó a puñaladas mientras dormía.

Durante los alegatos, el fiscal Sebastián Grys había solicitado la pena máxima por homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía. La defensa, en cambio, reclamó la absolución del acusado o, subsidiariamente, que el hecho fuera considerado un homicidio simple. Finalmente, el tribunal hizo lugar al planteo de la fiscalía.

Un crimen que conmocionó a Burzaco

Noelia Torres trabajaba como radióloga en un consultorio odontológico de Wilde. El día de su asesinato tenía previsto salir a comprar un regalo para el baby shower de una amiga, pero nunca llegó a concretar sus planes.

Preocupados porque no respondía los llamados telefónicos, sus allegados dieron aviso al 911. Los efectivos policiales se dirigieron al edificio de Adolfo Alsina al 1000, a pocos metros de la avenida Espora, donde constataron que las llaves de la vivienda estaban colocadas del lado de adentro de la cerradura.

Tras forzar la puerta, encontraron el cuerpo de la mujer con numerosas heridas de arma blanca en el rostro, las manos y una de sus piernas.

La investigación se concentró en Florentín, quien tenía 20 años al momento del crimen y residía en el departamento contiguo. El joven presentaba una herida en el cuello y varios rasguños.

A más de un año y medio del asesinato, la Justicia dictó la pena máxima prevista por el Código Penal argentino para el responsable del femicidio.