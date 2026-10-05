Cayó en plena fiesta el motochorro prófugo que había asesinado a un policía en Lanús

Un joven de 20 años que se había fugado de un penal bonaerense en agosto donde estaba detenido acusado del crimen del cabo Matías Nahuel Ceballos, a quien le dispararon para robarle la moto en marzo de este año, fue recapturado este domingo cuando efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones lo localizaron en la vereda de una vivienda de Lanús, mientras participaba de una fiesta en la casa de una amiga. Al advertir la presencia policial, el joven intentó refugiarse en el interior del domicilio, pero fue rápidamente reducido por los uniformados.

El asaltante era buscado intensamente desde el 20 de agosto tras lograr evadirse de la Unidad Penitenciaria 57, situada en el norte de la provincia, donde estaba alojado bajo la acusación de “homicidio en ocasión de robo”. El operativo de captura se llevó a cabo siguiendo las instrucciones de la fiscal Natalia Vanina Milione, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2.

El homicidio que originó la causa ocurrió el pasado 27 de marzo en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada de San Martín en Lanús. El cabo Matías Nahuel Ceballos (34), quien se desempeñaba como especialista mecánico en la División Talleres de la Policía Federal Argentina, circulaba fuera de servicio en una moto de 250 cc junto a su pareja de 30 años. En ese momento, fueron interceptados por cuatro motochorros armados distribuidos en dos vehículos.

Ceballos intentó resistir el asalto y los delincuentes abrieron fuego de inmediato. Los peritos de la Policía Científica determinaron luego que la víctima recibió dos balazos: uno en el tórax y otro en la pierna derecha. Tras el ataque, los homicidas escaparon llevándose la moto del policía y su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros.

El oficial fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, donde finalmente perdió la vida a causa de las severas lesiones sufridas.