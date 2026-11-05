Avellaneda: un policía de civil abatió a un motochorro de 14 años durante un intento de robo

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató de un disparo en el pecho a un adolescente de 14 años que, junto a otros dos cómplices, intentó robarle la motocicleta. El episodio tuvo lugar el miércoles en la localidad bonaerense de Avellaneda y los demás asaltantes continúan prófugos.

El policía de 36 años, que se encontraba franco de servicio y vestido de civil, circulaba por el cruce de Carlos Pellegrini y José María Montaña. Al ser interceptado por los tres individuos, sacó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y se originó un tiroteo.

Como resultado del enfrentamiento, el menor de 14 años recibió un impacto de bala en el tórax y falleció en el lugar. Sus cómplices huyeron rápidamente por las calles del barrio y se estima que resultaron ilesos.

Tras el hecho, los peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena para realizar los peritajes correspondientes, mientras que los efectivos de la Estación de Policía local desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los prófugos.

La causa fue caratulada de forma preventiva como “Robo doblemente agravado” y quedó a cargo de la fiscal Natalia Vanina Milione, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de los tribunales de Avellaneda – Lanús.