El colectivo de Discapacidad moviliza al Congreso

La movilización en reclamo de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre otros temas, será en la previa a la sesión de Diputados.

La movilización en reclamo de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre otros temas, será en la previa a la sesión de Diputados.

Organizaciones de personas con discapacidad, familias y prestadores se movilizan este miércoles frente al Congreso, donde se tratará la Emergencia en Discapacidad.

Fernando Montero, director del servicio de discapacidad del Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown, planteó sus dudas la votación, ya se espera un tratamiento de madrugada.

Consideró que puede haber alguna influencia por la visita del Papa León XIV, que tiene previsto hacer pie en la institución, “El Papa habla de justicia social como un concepto universal, no de un partido político sino de lo que debe ser el mundo y la humanidad”, planteó en diálogo con C5N.

Respecto a las prestaciones, Montero explicó que “hoy se sostiene por la vocación, pero de vocación no se vive” y “los prestadores están muy precarizados”. “En 2024 se vio una baja de los sueldos (35%) y lo sostienen porque no quieren dejar en banda a los familiares ni a las personas con discapacidad”, apuntó.

En este marco, consideró que “tiene que haber una recomposición aparte de sostener la Ley de Emergencia” porque “no va a haber servicios para personas con discapacidad”.

El colectivo de discapacidad moviliza este miércoles frente al Congreso para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente, además de otros reclamos que impactan de lleno en el secgtor.