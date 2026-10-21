Último adiós al actor Antonio Grimau

El último adiós al reconocido actor Antonio Grimau será a las 13. El actor falleció ayer, a sus 82 años. Sus restos descansarán en el Cementerio de la Chacarita.

El último adiós al reconocido actor Antonio Grimau será a las 13. El actor falleció ayer, a sus 82 años. Sus restos descansarán en el Cementerio de la Chacarita.

Los restos del reconocido actor Antonio Grimau fueron velados y su último adiós tendrá lugar este miércoles en el barrio porteño de Chacarita, tras su fallecimiento esta mañana a los 82 años.

El velatorio del intérprete se llevó a partir de las 16.00 en la sala Zuccotti Hnos. en Avenida Córdoba 5080 y concluyó a las 20.00 con la presencia de amigos, colegas y familiares.

Por su parte, el último adiós se llevará adelante en el crematorio del Cementerio de la Chacarita tendrá lugar este miércoles 21 de octubre, a partir de las 13, según indicó la Asociación Argentina de Actores.

Grimau había atravesado un delicado cuadro de salud en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante casi dos meses, necesitó asistencia respiratoria y sufrió una recaída que obligó a hospitalizarlo nuevamente.

El deceso sorprendió al mundo del espectáculo porque, más allá de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas, incluso durante este año, junto a Betiana Blum en la obra “El diario de Adán y Eva”, estrenada en mayo pasado.

En enero de este año, el artista había estrenado la comedia dramática “Vamo’ los pibes” en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.