La canasta energética en el AMBA: más de $260.000 en octubre

Una familia necesitó $266.456 en octubre para afrontar el gasto del gas, luz, agua y transporte en el AMBA durante octubre.

Una familia necesitó $266.456 en octubre para afrontar el gasto del gas, luz, agua y transporte en el AMBA durante octubre.

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios necesitó $ 266.456 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable durante octubre, según un informe privado.

Este monto se redujo 0,7% respecto del mes anterior, marcando una desaceleración en el costo total de los servicios residenciales en la región. El comportamiento obedeció principalmente a la contracción registrada en el consumo domiciliario de gas y electricidad al comenzar la primavera.

En el caso del gas natural, el gasto promedio se ubicó en $ 42.336 mes para usuarios sin subsidio, lo que representó una disminución del 14,2% en comparación con septiembre.

En este servicio, “la reducción del consumo por estacionalidad una vez pasado el invierno más que compensa el incremento en el cuadro tarifario respecto del mes anterior”, pese a que “el cargo fijo sube 2,3% y el variable 2,6%”, explicó el informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET).

Por su parte, la factura de energía eléctrica alcanzó los $ 49.739 mes, con una baja mensual del 0,1%, explicada por una caída en el consumo respecto al mes anterior, aun cuando se aplicó un aumento tarifario del 2,4% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio.

En sentido contrario, los rubros de agua y transporte mostraron incrementos intermensuales que atenuaron la caída del indicador general.

En tanto, el gasto en transporte ascendió a $ 129.433 mes y se mantuvo como el ítem de mayor peso al explicar el 49% de la canasta. Así registró una suba del 2,2% respecto del mes anterior debido a que las líneas de la Ciudad aumentan 3,6% mientras que “las líneas interjurisdiccionales no tuvieron aumento”.

Finalmente, la factura media de agua potable sin subsidios se posicionó en $44.948 mes, lo que significó un alza del “5,6% respecto de septiembre” motivada por los “días de consumo” del mes y “un aumento del componente variable del 2,2%”.