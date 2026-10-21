Sesión especial en Diputados: se tratarán temas clave

La sesión especial para el tratamiento de temas clave en Diputados fue convocada para las 12. ¿Qué temas aparecen en agenda?

La sesión especial para el tratamiento de temas clave en Diputados fue convocada para las 12. ¿Qué temas aparecen en agenda?

La Cámara de Diputados será epicentro este miércoles de una sesión especial, con un amplio temario que contempla temas claves, como la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar.

La sesión está convocada para las 12. El temario incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (cambios en la Ley de Tierras), Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo –MAR– y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos –IFA–, Emergencia Nacional en Discapacidad y Ley sobre Endeudamiento Familiar.

El oficialismo va confiado a defender sus dictámenes de mayoría, mientras que la oposición busca la oportunidad de dar el batacazo en alguno de los temas, específicamente para apoyar a los colectivos de discapacidad y deudores críticos.

Esos temas también habían estado en la fallida sesión de la semana pasada y fueron incorporados por el oficialismo en el temario de este miércoles como señuelo para seducir a dialoguistas para el quórum.