Cambia el mes, aumentan los colectivos

El boleto mínimo de los colectivos que circulan por la Provincia llegará a los $1.206,39 en octubre. ¿Qué pasa con el tren?

El boleto mínimo de los colectivos que circulan por la Provincia llegará a los $1.206,39 en octubre. ¿Qué pasa con el tren?

El próximo jueves comienza octubre y con el cambio de mes llegan los aumentos, que seguirán metiendo presión a los bolsillos de los argentinos. El aumento del colectivo está confirmado, pero aún no se sabe si el tren también aumentará.

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en octubre, en un 3,6% y 3,7%, respectivamente. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $920,48 y $1.507,58, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Los colectivos provinciales que aumentan son las líneas que van del 200 en adelante. El boleto mínimo (menos de 3 kilómetros) llegará a los $1.206,39, el segundo tramo llega a los $1.357,18, el que va de los 6 a los 12 kilómetros asciende a $1.507,98 y el que llega a los 27 km tendrá un costo de $1.507,58.

En tanto, que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,7%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.817. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.541,10. El premetro aumentará a $635,95.

Vale aclarar que los trenes metropolitanos tuvieron su último ajuste mensual en el inicio de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada. En caso de fijarse un nuevo incremento, deberá ser publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.