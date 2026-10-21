Milei acusó de “dictador” a Pedro Sánchez, que le respondió con la canción de Lali

En España, el Presidente arremetió contra Pedro Sánchez y respaldó a VOX, de cara a las elecciones de noviembre. La respuesta no tardó en llegar.

En España, el Presidente arremetió contra Pedro Sánchez y respaldó a VOX, de cara a las elecciones de noviembre. La respuesta no tardó en llegar.

El presidente Javier Milei se encuentra en España, para respaldar a la derecha de cara a las elecciones de noviembre, y apuntó contra Pedro Sánchez, a quien definió como “dictador”. La respuesta no tardó en llegar.

En el arranque de su alocución, en el Nueva Economía Forum que se desarrolla en Milei, Milei ponderó a “la civilización española”, al tiempo que calificó de “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno de España.

Además, hizo un llamamiento al “liberalismo” a “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La respuesta de Sánchez fue concreta, utilizó la canción “Fanático” de Lali, que la artista publicó hace dos años y le dedicó al Presidente tras un durísimo ataque, que encontró el repudio desde distintos sectores. “Su mayor fantasía es un día ser yo”, se puede ver.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

Suba del Riesgo País

Milei atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina. “Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Riesgo País estaba en 3.000 puntos. Con mucho esfuerzo lo bajamos a 400 puntos, pero, bueno, vivimos en un mundo convulsionado”, inició.

En esa línea, continuó: “La Argentina tiene todo una mala historia crediticia por haber sido el máximo delfaulteador serial de la historia moderna. Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos (en referencia al kirchnerismo)”.

“En un contexto internacional más picante, hoy estamos con un poco más de riesgo país, pero Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera. Cuando asumimos, la deuda consolidada era del 100%. Ahora es el del 39%”, admitió el Presidente.

Para finalizar, aseguró que, “cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”.

Sin foto con Abascal

Milei mantuvo una reunión con autoridades de VOX, y saludó por videollamada al diputado y candidato a presidente, Santiago Abascal, quien no pudo participar del cónclave porque “se encuentra de gira por el país por la campaña electoral”, informaron desde la Oficina del Presidente.