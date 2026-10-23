Se viene una nueva edición del Clásico del Sur

Banfield y Lanús animarán mañana una nueva edición del Clásico del Sur. El partido se disputará desde las 14.45 en el Lencho.

Banfield y Lanús animarán mañana una nueva edición del Clásico del Sur. El partido se disputará desde las 14.45 en el Lencho.

Banfield y Lanús animarán mañana una nueva edición del Clásico del Sur, en uno de los encuentros válidos por la Fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). ¿Cómo viene el historial?

El encuentro se disputará el sábado, a las 14.45, en el Estadio Florencio Sola. Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en este Clásico del Sur.

El historial general registra 135 enfrentamientos, con una ventaja para Banfield: consiguió 53 victorias, mientras que Lanús ganó 42 partidos y hubo 40 empates.

Esta rivalidad tuvo episodios en la primera y segunda categoría del fútbol argentino. Ambos se imponen con la localía a su favor.

En la previa al Clásico del Sur, Carlos Izquierdoz advirtió: “Vamos a ir en busca de los tres puntos para poder regalarle una alegría a la gente. El equipo se va a brindar entero y el hincha lo sabe”.