Ajuste de cuentas en Gerli

El crimen sucedió en Anatole France y Mansilla de Gerli. Los investigadores hablaron de un conflicto de vieja data. La víctima falleció en el hospital.

El crimen sucedió en Anatole France y Mansilla de Gerli. Los investigadores hablaron de un conflicto de vieja data. La víctima falleció en el hospital.

Un hombre de 27 años atacó a un vecino a puñaladas en Gerli. La víctima, de 29 años, fue trasladada a un centro de salud, pero finalmente falleció. El atacante fue detenido. Los investigadores creen que se trató de un ajuste cuentas.

El crimen se registró en las últimas horas en Anatole France y Mansilla de Gerli. Los vecinos indicaron que la víctima había sido trasladada al Hospital Perón cuando arribó la Policía. También identificaron las características físicas, vestimenta y hasta el domicilio del agresor.

Víctima, identificado como Sergio Ariel Juárez, y agresor, “resultan ser vecinos”, precisaron las fuentes, al tiempo que señalaron que la pelea “fue a raíz de problemas de vieja data”, por lo que los investigadores descartan la hipótesis del robo.

En este marco, se realizó el allanamiento en la vivienda del sospechoso. Fue detenido y secuestraron un “cuchillo tipo verijero con manchas hemáticas”.

Interviene en la causa, caratulada como “homicidio”, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.