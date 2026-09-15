Lanús goleó a Riestra y se metió en los playoffs

Lanús venció por 3 a 0 a Deportivo Riestra, fuera de casa, con un doblete de Allan Wlk y otro tanto de Felipe Peña.

Lanús venció por 3 a 0 a Deportivo Riestra, fuera de casa, con un doblete de Allan Wlk y otro tanto de Felipe Peña.

Lanús tuvo un gran partido y venció por 3 a 0 a Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, que se disputó en el estadio Guillermo Laza. Se metió en los playoffs.

¿Los goles? El delantero paraguayo Allan Wlk anotó un doblete para el elenco visitante, a los 11 minutos del primer tiempo y a los 24’ del segundo, mientras que Felipe Peña Biafore sentenció el duelo a los 29 minutos del complemento.

Con este triunfo, el Granate sumó tres puntos vitales que le sirvieron para alcanzar la séptima posición de la Zona A del campeonato local con 13 unidades y meterse en puestos de playoffs.

Por su parte, el Malevo no levanta cabeza: sumó su quinto partido sin victoria y se hundió en los últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol con 20 puntos.

En la próxima jornada, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino recibirá a Estudiantes de La Plata el lunes 21 de septiembre desde las 21:15.