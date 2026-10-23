El pronóstico para este viernes y el fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico para hoy y los días venideros, en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para hoy y los días venideros, en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un fin de semana pasado por agua. El pronóstico para hoy y los próximos días en la zona sur del Conurbano.

Este viernes comenzó con lloviznas, que pueden extenderse por lagunas horas, pero a parte del mediodía el panorama cambia aunque el cielo se verá mayormente nublado. Mínima de 16 y máxima de 24 grados.

Asimismo, el sábado continuarán las lloviznas durante todo el día. La temperatura mínima se ubica en 12 grados, mientras que la máxima será de 19.

El domingo tampoco está a salvo. Se anuncian chaparrones por la madrugada y la mañana, mientras que el resto del día será con cielo mayormente nublado. La máxima se ubica en 17 grados.

La temperatura, en tanto, se moverá entre los 9 y los 16 grados el lunes, que se presentará con parcial a mayormente nublado, de acuerdo al organismo.