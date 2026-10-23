El Papa suspendió su viaje a Asís

El Papa León XIV suspendió un viaje previsto para el próximo 27 de octubre para continuar con la recuperación de la operación.

El Papa León XIV suspendió un viaje previsto para el próximo 27 de octubre para continuar con la recuperación de la operación.

El Papa León XIV no viajará a Asís debido los médicos que lo tratan “no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”, a la vez que se le realizará una “radiografía de tórax de control para continuar su recuperación tras la cirugía torácica”.

“Según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, según señalaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora con relación a la recuperación posoperatoria.

La Santa Sede indicó que “dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”.

Además, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que, “para continuar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre, el Papa León XIV no estará presente en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto, para el encuentro ‘Paz desarmada y desarmante’”.

El evento es para conmemorar el 40º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II”.

“El Papa León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes, convencido de que el ‘espíritu de Asís’, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”, agregó.