Le pelota sigue rodando: juegan Brown de Adrogué, Los Andes y Lanús

Brown de Adrogué recibe a Dock Sud, mientras que Los Andes visita a Racing de Córdoba y Lanús enfrenta a Vélez en La Fortaleza.

Brown de Adrogué recibe a Dock Sud, mientras que Los Andes visita a Racing de Córdoba y Lanús enfrenta a Vélez en La Fortaleza.

En este fin de semana largo, la pelota sigue rodando y tres equipos de la zona sur del Conurbano, que militan en distintas categorías del fútbol argentino, jugarán el partido correspondiente a la fecha en curso este lunes.

Por la Primera B, Brown de Adrogué recibe, desde las 15, a Dock Sud en el Estadio Lorenzo Arandilla. Viene de un empate y acumula 39 unidades (8 victorias,15 empates y igual cantidad de derrotas) y está en las puertas de la zona de descenso.

Los Andes, que milita en la Primera Nacional, visitará desde las 17 a Racing de Córdoba. Llega de una derrota y está noveno en la tabla de la Zona A, a siete del último de zona de Reducido.

Finalmente, Lanús recibe a Vélez por la Fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se juega a las 16 en La Fortaleza. El Granate viene de un empate y está en playoffs.