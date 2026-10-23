Un teatro de Lomas de Zamora se prendió fuego: “Necesitamos tu ayuda”

El Teatro Urbano, de Lomas de Zamora, se incendió de forma parcial. Necesitan la ayuda de la comunidad para ponerlo en marcha nuevamente.

El Teatro Urbano, de Lomas de Zamora, se incendió de forma parcial. Necesitan la ayuda de la comunidad para ponerlo en marcha nuevamente.

El Teatro Urbano, ubicado en Frías 1074 de Lomas de Zamora, se incendió hace algunos días, pero desde la organización ya pusieron manos a la obra para reactivarlo. “Necesitamos tu ayuda”, es el llamado a la comunidad.

Los Bomberos de Lomas de Zamora informaron que el 20 de octubre pasado, durante la madrugada, acudieron por un llamado que alertó sobre un incendio en el establecimiento cultural. Dos dotaciones trabajaron para sofocar las llamas.

El siniestro se originó “debido a una falla eléctrica/técnica en el sector del bar”, detallaron desde el teatro. “Lo más importante es que nadie sufrió ningún daño físico y que la sala principal y el escenario no se vieron afectados. El impacto quedó concentrado únicamente en el área de la entrada y el bar“, apuntaron.

Tras el mal momento y ya contemplando los daños, quienes forman parte del Teatro Urbano pusieron manos a la obra para reactivar el espacio. “El fuego intentó apagar nuestro arte y nuestro lugar de encuentro, pero la pasión y la unión de esta comunidad son mucho más fuertes”, destacó.

“​Pasamos del dolor de ver nuestro espacio así a ponernos manos a la obra para reconstruirlo entre todos porque el teatro nos enseñó que ante la adversidad se improvisa, se actúa y se sale adelante en equipo”, precisaron.

​En este escenario, llegó el pedido de ayuda a la comunidad. “Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para volver a levantar este espacio tan valioso para tantas familias. Cualquier aporte, por mínimo que sea, hace una gran diferencia”, precisaron. Pueden contactarse a través de las redes.