Cierre parcial de Ezeiza: qué aerolíneas operarán y cómo funcionarán los vuelos durante 18 días

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionará con restricciones desde este domingo 25 de octubre hasta el 11 de noviembre por obras de infraestructura. Catorce aerolíneas internacionales suspenderán temporalmente sus operaciones, mientras que otras modificarán sus frecuencias o incorporarán escalas técnicas.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionará con restricciones desde este domingo 25 de octubre hasta el 11 de noviembre por obras de infraestructura. Catorce aerolíneas internacionales suspenderán temporalmente sus operaciones, mientras que otras modificarán sus frecuencias o incorporarán escalas técnicas.

El cierre parcial de Ezeiza comenzará este domingo 25 de octubre y se extenderá durante 18 días, hasta el 11 de noviembre. Durante ese período, el principal aeropuerto internacional del país operará con una sola pista habilitada y una longitud operativa reducida de 3.300 a 1.850 metros, una limitación que afectará principalmente a los vuelos de larga distancia.

La medida responde a las obras de rehabilitación de la pista secundaria y de su intersección con la principal, en el marco de un plan de inversión de 110 millones de dólares. Los trabajos también incluyen la modernización del sistema de iluminación de las pistas, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos de mantenimiento para las operaciones de rampa.

Entre las compañías que suspenderán temporalmente todos sus vuelos desde y hacia Ezeiza se encuentran Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta, Emirates, Ethiopian Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines y United Airlines. En tanto, otras empresas mantendrán sus servicios con modificaciones: Aerolíneas Argentinas realizará escalas técnicas en Río de Janeiro para sus vuelos a Madrid y Roma; Air Europa e Iberia incorporarán paradas en Montevideo; Copa Airlines sumará escalas en Rosario o Córdoba, y LATAM suspenderá temporalmente la ruta entre Buenos Aires y Miami.

Por su parte, compañías como Andes, Avianca, Boliviana de Aviación, GOL, ITA Airways, JetSMART y Sky Airline mantendrán sus operaciones sin cambios significativos, de acuerdo con los esquemas informados. Ante las modificaciones, se recomienda a los pasajeros que tengan vuelos programados durante el período revisar el estado de sus reservas y consultar directamente con las aerolíneas por posibles cambios de horario, escalas o reprogramaciones. La reapertura total está prevista para el 11 de noviembre.