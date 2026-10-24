Nueva edición del Paseo del Alfajor en Lomas de Zamora

El Paseo del Alfajor es un evento gastronómico que reúne a productores y emprendedores locales para exhibir y degustar distintas variedades de alfajores artesanales del distrito.

El Paseo del Alfajor es un evento gastronómico que reúne a productores y emprendedores locales para exhibir y degustar distintas variedades de alfajores artesanales del distrito.

El Municipio de Lomas de Zamora convoca a la comunidad a participar del Paseo del Alfajor. La nueva edición del evento se realizará mañana en la plaza Grigera, ubicada en pleno centro, y contará con la participación de emprendedores gastronómicos.

“Te invitamos a disfrutar de una jornada que reúne a productores y emprendedores locales para compartir sus propuestas y dar a conocer la variedad de alfajores que se elaboran en nuestro distrito”, convocan desde la Comuna.

La cita es mañana, de 16 a 20, en la plaza ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 8700. Se trata de una oportunidad para descubrir nuevos sabores, disfrutar de degustaciones y seguir acompañando el crecimiento de la producción local.

Participan las marcas Cielos Pampeanos, Alfajor de Lis, Biscotto, Il Castello, Retruco, Las Manos de Papá, Ontrack (sin gluten), entre otras.

¿Qué se puede hacer? Los vecinos podrán disfrutar de un recorrido por puestos de productores locales, votación de los alfajores destacados y circuito de cata. También habrá degustación, pero para participar del circuito había que anotarse.