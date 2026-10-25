Temperley perdió ante Chacarita y complicó sus chances de llegar a la final

El Gasolero cayó 1-0 en el estadio Alfredo Beranger por la fecha 35 de la Primera Nacional. Con este resultado, quedó a tres puntos de Tristán Suárez y necesita una combinación de resultados para alcanzar el primer puesto de la Zona B.

El Gasolero cayó 1-0 en el estadio Alfredo Beranger por la fecha 35 de la Primera Nacional. Con este resultado, quedó a tres puntos de Tristán Suárez y necesita una combinación de resultados para alcanzar el primer puesto de la Zona B.

Temperley perdió 1-0 ante Chacarita en el estadio Alfredo Beranger, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Thiago Zárate marcó el único gol del encuentro sobre el final y dejó al equipo dirigido por Nicolás Domingo sin la posibilidad de alcanzar al líder en esta jornada.

Con esta derrota, el Gasolero quedó tercero en la Zona B, con 60 puntos, a tres unidades de Tristán Suárez. Atlanta, que ganó su partido ante Gimnasia de Jujuy, también superó a Temperley en la tabla y se metió en la pelea por el primer puesto.

De cara a la última fecha, Temperley deberá visitar a Güemes y necesita ganar para llegar a los 63 puntos. Además, deberá esperar que Tristán Suárez pierda ante su rival de la última jornada y que Atlanta no consiga una victoria que le permita superarlo. El conjunto de Turdera tiene una diferencia de gol seis tantos inferior a la del equipo de Ezeiza, un factor que puede resultar determinante en caso de igualdad en puntos.

La final por el primer ascenso a la Liga Profesional la disputarán los ganadores de las zonas A y B. Si Temperley no logra quedarse con el primer puesto, tendrá como alternativa el Torneo Reducido, que otorga una segunda posibilidad de ascenso.