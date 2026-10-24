¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este fin de semana en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este fin de semana en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que será un fin de semana inestable, pero con tramos para disfrutar del aire libre.

Este sábado se presenta con lloviznas durante todo el día. La temperatura mínima se ubica en 12 grados, mientras que la máxima será de 19.

El domingo tampoco está a salvo. Se anuncian lluvias débiles durante la mañana, mientras que el resto del día será con cielo mayormente nublado. La máxima se ubica en 17 grados.

La temperatura, en tanto, se moverá entre los 9 y los 16 grados el lunes, que comenzaría con cielo despejado, aunque las nubes ganarán algo de protagonismo con el correr de las horas.