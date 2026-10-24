Segunda vuelta: Brasil elige a su próximo presidente

Mañana será las elecciones en Brasil. Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta y Lula busca capitalizar el voto de los candidatos que quedaron fuera de competencia y los blancos/nulos.

Mañana será las elecciones en Brasil. Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta y Lula busca capitalizar el voto de los candidatos que quedaron fuera de competencia y los blancos/nulos.

Por segunda vez en octubre, más de 158 millones de brasileños irán este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente. Se definirá si Flávio Bolsonaro, clasificado primero en la elección regular del pasado domingo 4, reemplazará a Luiz Inácio Lula da Silva o si finalmente, es reelecto.

La contienda electoral definitiva aparece apasionante con los candidatos igualados prácticamente en las encuestas, después de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta por 47 a 45% y un fuerte peso del voto nulo, que quedó en un tercer lugar entre 13 postulantes.

Tercero fue Augusto Cury; cuarto, Renan Santos; y quinto, Ronaldo Caiao, quienes en conjunto se llevaron casi un 9% de las voluntades: de ese caudal de primera vuelta, de los votantes en blanco y nulo, así como de quienes no asistieron a las urnas, podría salir una diferencia que beneficiara a uno u otro.

Lula es uno de los pocos mandatarios de izquierda que quedan en Sudamérica, mientras que Flávio Bolsonaro pertenece a la pujante derecha en la región, alineado con los actuales gobiernos de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, seguidores de Donald Trump, presidente de EE.UU.