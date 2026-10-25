Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó y habló de “cambio”, mientras Lula agradeció el respaldo popular

El senador del Partido Liberal emitió su sufragio en Río de Janeiro y afirmó que llegó “el momento del cambio”. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva votó en San Pablo y agradeció el apoyo recibido durante la campaña electoral.

El senador del Partido Liberal emitió su sufragio en Río de Janeiro y afirmó que llegó “el momento del cambio”. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva votó en San Pablo y agradeció el apoyo recibido durante la campaña electoral.

Flávio Bolsonaro votó este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en una jornada marcada por la disputa con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El senador del Partido Liberal (PL) emitió su sufragio a las 8:22 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro.

Tras votar, el dirigente afirmó que llegó “el momento del cambio” para el país, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Flávio, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, busca llegar al Palacio del Planalto luego de imponerse como el candidato más votado en la primera vuelta.

Nacido en 1981 y abogado de profesión, el candidato construyó su carrera política en Río de Janeiro, donde fue elegido diputado estatal a los 21 años, antes de acceder al Senado en 2018.

Por su parte, Lula votó durante la mañana en San Pablo, con el objetivo de revertir el resultado de la primera vuelta y conseguir la continuidad de su proyecto político. Tras emitir su sufragio, el presidente agradeció el respaldo recibido durante la campaña y destacó el acompañamiento de la población brasileña.

“Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”, expresó Lula.

“Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo”, agregó el mandatario, quien recordó sus orígenes humildes y señaló que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la Presidencia de Brasil.