Avanza el tratamiento del Presupuesto 2027

Exponen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los secretarios de Desregulación y de Transformación del Estado y Función Pública.

Exponen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los secretarios de Desregulación y de Transformación del Estado y Función Pública.

La Cámara de Diputados realizará este martes la quinta reunión informativa sobre el proyecto de Presupuesto 2027, que La Libertad Avanza busca dictaminar este miércoles y debatir en el recinto de sesiones el 18 de noviembre.

La comisión de Presupuesto y Hacienda convocó para hoy a las 11 a los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, con lo cual concluirá la ronda de consultas.

En forma paralela, los principales referentes del oficialismo y de la oposición dialoguista mantienen conversaciones e intercambios de propuestas que permitan cerrar un acuerdo para que la UCR, PRO y bloques provinciales firmen el dictamen sobre el Presupuesto.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Gobierno, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario.

En ese marco, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales, las prestaciones por discapacidad y mantener la actualización de las asignaciones sociales.

Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

El proyecto de Presupuesto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%. En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728. Las proyecciones estiman que el consumo privado crecerá un 3,4%, mientras que el consumo público avanzaría un 0,6%.