Una estrella amarilla en Lomas de Zamora para recordar a Alan García

Alan García murió tras ser atropellado en marzo pasado, en Lomas de Zamora. Pintaron una estrella amarilla para recordarlo y concientizar.

Alan García murió tras ser atropellado en marzo pasado, en Lomas de Zamora. Pintaron una estrella amarilla para recordarlo y concientizar.

La Fundación Estrellas Amarillas, junto con el Municipio de Lomas de Zamora y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, realizó un emotivo homenaje en Villa Centenario y pintó una estrella amarilla para recordar a Alan García.

El emotivo homenaje en memoria de Alan García, quien perdió la vida tras un siniestro vial ocurrido en marzo, se registró en las últimas horas, en la intersección de las calles Bilbao la Vieja y la avenida General Martín Rodríguez.

“Acompañamos estas iniciativas que mantienen viva la memoria de las víctimas y promueven la reflexión sobre la responsabilidad al volante. La seguridad vial necesita del compromiso de todos y todas“, señalaron desde la cartera provincial.

Alan García, de 29 años, falleció el 28 de marzo pasado tras ser atropellado en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, la noche anterior. Regresaba a su casa en su moto cuando fue embestido. El conductor responsable se dio a la fuga.

El domo de seguridad no funcionaba y su familia emprendió la lucha por justicia a partir de la búsqueda de testigos que pudieran aportar información sobre el siniestro vial fatal.