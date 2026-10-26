Lomas de Zamora y Avellaneda, en el podio de los Juegos Bonaerenses

La delegación de Quilmes se quedó con el primer lugar en el medallero de los Juegos Bonaerenses, seguido por la de Lomas de Zamora y Avellaneda.

La delegación de Quilmes se quedó con el primer lugar en el medallero de los Juegos Bonaerenses, seguido por la de Lomas de Zamora y Avellaneda.

Llegó a su fin la edición 35° de los Juegos Bonaerenses 2026. Más de 30 mil finalistas compitieron durante cuatro días en 117 disciplinas distribuidas en 66 escenarios de Mar del Plata y alrededores. Quilmes se quedó con el primer lugar del medallero, seguido por Lomas de Zamora y Avellaneda.

Desde el gobierno bonaerense destacaron la participación de 500 mil bonaerenses en la etapa inicial y de 30 mil finalistas que llegaron a Mar del Plata.

La delegación quilmeña se consagró como campeona con 40 medallas de oro, destacándose en disciplinas como el atletismo y la natación, las que más preseas otorgaron. A la vez, otros deportes juveniles que aportaron a la sumatoria fueron el handball, el hockey, la natación, el patín, el sóftbol y el tenis. Además, en la categoría para personas con discapacidad, se destacó el fútbol PCD y en la rama cultural sobresalió la danza folclórica.

Lomas de Zamora, campeón en 2024 y tercero en la edición pasada, obtuvo en este caso 38 preseas doradas y se quedó con el segundo lugar al destacarse en actividades como atletismo, acuatlón, básquet 3×3, hockey, natación y taekwondo, entre otros.

Asimismo, Avellaneda se quedó con el tercer lugar: con 35 de oro, cerró el podio a partir de los rendimientos que tuvo en cestoball y lucha, al igual que en las otras disciplinas mencionadas.

Los Juegos Bonaerenses promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural de la población, y a la vez, fomentan la identidad local y bonaerense.

Su slogan es “La Pasión de una Provincia”, y a través del mismo, se busca representar de manera individual y colectiva el esfuerzo y la voluntad de cada uno de los distintos participantes, destacando la integralidad territorial que genera esta competencia en una provincia tan diversa y heterogénea como es Buenos Aires.

Medallero