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Lomas de Zamora y Avellaneda, en el podio de los Juegos Bonaerenses

La delegación de Quilmes se quedó con el primer lugar en el medallero de los Juegos Bonaerenses, seguido por la de Lomas de Zamora y Avellaneda.

Llegó a su fin la edición 35° de los Juegos Bonaerenses 2026. Más de 30 mil finalistas compitieron durante cuatro días en 117 disciplinas distribuidas en 66 escenarios de Mar del Plata y alrededores. Quilmes se quedó con el primer lugar del medallero, seguido por Lomas de Zamora y Avellaneda

Desde el gobierno bonaerense destacaron la participación de 500 mil bonaerenses en la etapa inicial y de 30 mil finalistas que llegaron a Mar del Plata.

La delegación quilmeña se consagró como campeona con 40 medallas de oro, destacándose en disciplinas como el atletismo y la natación, las que más preseas otorgaron. A la vez, otros deportes juveniles que aportaron a la sumatoria fueron el handball, el hockey, la natación, el patín, el sóftbol y el tenis. Además, en la categoría para personas con discapacidad, se destacó el fútbol PCD y en la rama cultural sobresalió la danza folclórica. 

Lomas de Zamora, campeón en 2024 y tercero en la edición pasada, obtuvo en este caso 38 preseas doradas y se quedó con el segundo lugar al destacarse en actividades como atletismo, acuatlón, básquet 3×3, hockey, natación y taekwondo, entre otros.

Asimismo, Avellaneda se quedó con el tercer lugar: con 35 de oro, cerró el podio a partir de los rendimientos que tuvo en cestoball y lucha, al igual que en las otras disciplinas mencionadas. 

Los Juegos Bonaerenses promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural de la población, y a la vez, fomentan la identidad local y bonaerense.

Su slogan es “La Pasión de una Provincia”, y a través del mismo, se busca representar de manera individual y colectiva el esfuerzo y la voluntad de cada uno de los distintos participantes, destacando la integralidad territorial que genera esta competencia en una provincia tan diversa y heterogénea como es Buenos Aires.

Medallero

MunicipioOROPLATABRONCE
QUILMES40119
LOMAS DE ZAMORA381414
AVELLANEDA351110
ALMIRANTE BROWN31166
LA MATANZA292526
GENERAL PUEYRREDON262821
FLORENCIO VARELA24177
LA PLATA192326
MERLO17813
10°MORENO161012
11°SAN VICENTE1589
12°TIGRE132011
13°ESTEBAN ECHEVERRIA131312
14°SAN MIGUEL12116
15°ESCOBAR12910
16°BERAZATEGUI1296
17°MORON1278
18°TRES DE FEBRERO111412
19°GENERAL VILLEGAS1164
20°BAHIA BLANCA11415
21°PERGAMINO1088
22°OLAVARRIA996
23°SAN NICOLAS9613
24°SAN ISIDRO8116
25°SAN FERNANDO893
26°GENERAL RODRIGUEZ867
27°TRENQUE LAUQUEN8510
28°CHACABUCO848
29°VICENTE LOPEZ7103
30°JUNIN7913
31°MERCEDES757
32°ZARATE753
33°LINCOLN743
34°CHASCOMUS718
34°LAS FLORES718
36°GENERAL SAN MARTIN715
37°MALVINAS ARGENTINAS6113
38°CAMPANA668
39°LANUS656
40°ENSENADA651
41°CHIVILCOY647
42°RAUCH623
43°BERISSO563
44°LA COSTA558
45°ITUZAINGO554
46°GENERAL VIAMONTE551
47°NECOCHEA546
48°LAPRIDA543
48°MAIPU543
50°COLON541
51°SALADILLO522
52°MAR CHIQUITA520
53°PILAR41414
54°AZUL41012
55°SAN PEDRO41010
56°VILLA GESELL472
57°CAÑUELAS465
58°BOLIVAR453
58°BRAGADO453
60°CORONEL ROSALES452
61°PATAGONES446
62°GENERAL LAS HERAS442
63°CORONEL SUAREZ437
64°LUJAN436
65°NAVARRO431
66°EZEIZA427
67°ROJAS414
68°CARLOS CASARES413
68°MARCOS PAZ413
70°MONTE HERMOSO411
71°HIPOLITO YRIGOYEN347
72°CORONEL BRANDSEN344
72°DAIREAUX344
74°RIVADAVIA343
75°GENERAL ALVEAR341
76°PRESIDENTE PERON340
77°BARADERO336
78°TRES ARROYOS323
79°LOBOS322
80°FLORENTINO AMEGHINO321
81°NUEVE DE JULIO314
82°GENERAL ARENALES311
83°TANDIL21113
84°PEHUAJO275
85°RAMALLO262
86°GENERAL BELGRANO232
87°PILA231
88°BENITO JUAREZ223
89°GUAMINI222
89°SALLIQUELO222
91°LOBERIA221
92°PELLEGRINI211
93°CORONEL PRINGLES210
94°AYACUCHO204
95°LEZAMA201
95°SUIPACHA201
95°TAPALQUE201
98°GENERAL LAVALLE200
99°GENERAL MADARIAGA163
100°SALTO154
101°SAAVEDRA150
102°ADOLFO ALSINA145
103°HURLINGHAM142
104°VEINTICINCO DE MAYO135
105°DOLORES134
106°TORDILLO133
107°JOSE C. PAZ125
108°ADOLFO GONZALES CHAVES122
108°GENERAL ALVARADO122
108°PINAMAR122
111°LEANDRO N. ALEM112
111°SAN CAYETANO112
113°BALCARCE111
114°SAN ANTONIO DE ARECO110
115°GENERAL PAZ103
116°PUNTA INDIO102
117°CASTELLI101
117°CORONEL DORREGO101
119°ALBERTI100
119°CAPITAN SARMIENTO100
121°GENERAL PINTO033
122°MAGDALENA023
123°ARRECIFES022
124°GENERAL LAMADRID021
124°TORNQUIST021
124°TRES LOMAS021
127°CARMEN DE ARECO020
128°ROQUE PEREZ013
129°MONTE012
130°PUAN010
130°SAN ANDRES DE GILES010
132°CARLOS TEJEDOR003
133°EXALTACION DE LA CRUZ001

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