Allanamiento por robo a mano armada en Wilde

Tras el robo a dos personas que circulaban en moto, un sospechoso fue detenido y ahora pudieron dar con uno de sus cómplices en Wilde. Hay un prófugo.

Tras el robo a dos personas que circulaban en moto, un sospechoso fue detenido y ahora pudieron dar con uno de sus cómplices en Wilde. Hay un prófugo.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Un cómplice había sido aprehendido tras el hecho y otro permanece prófugo.

Todo comenzó el 23 de octubre pasado, cuando tres hombres asaltaron a otros dos que se movilizaban en una moto, en la avenida Lynch y Raposo. Al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga pero uno de ellos fue aprehendido.

La investigación siguió su curso y se realizaron dos allanamientos para dar con el resto de la banda. Otro de los sospechosos fue detenido en el procedimiento realizado en la calle 179 al 5400: secuestraron un revólver calibre 38 largo con cinco municiones calibre, guantes de tela color negro, 50.000 pesos, 13 teléfonos celulares y una moto Yamaha FZ con pedido de secuestro.

En el segundo allanamiento, en la calle Bermejo al 5100, el resultado fue negativo. Restada dar con el tercer integrante de la banda, que permanece prófugo de la Justicia.

La causa, por “robo agravado por el uso de arma no habida y ser en poblado y en banda”, “tenencia ilegal de arma de guerra” y “encubrimiento”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 y el Juzgado de Garantías Nº 4, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.