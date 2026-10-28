Se pone en marcha un nuevo plan de lucha por las universidades

Sigue vigente la lucha por el financiamiento de las universidades. FATUN para este miércoles y ya anunció medidas de fuerza para noviembre.

Sigue vigente la lucha por el financiamiento de las universidades. FATUN para este miércoles y ya anunció medidas de fuerza para noviembre.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) pone en marcha una serie de medidas de fuerza en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Este miércoles se realiza el primer paro.

A la medida de fuerza de esta jornada se suman los tres anunciados para noviembre: serán el 3, 12 y 18.

Además, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a un paro el día que se trate el Presupuesto 2027. “Pedimos a las y los diputados que garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial de sus trabajadores/as y el cumplimiento de la Ley“, convoca.

“Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre del 2023, los y las docentes necesitamos un incremento salarial del 32%”, advirtió la FEDUN en el último informe de situación, que data de septiembre.

El gremio aclaró que se mantiene la vigilia activa hasta el 18 de noviembre con actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país. “Seguimos poniendo en agenda la situación crítica del sistema universitario y reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, plantea el gremio.

Vale recordar que se cumplió un año desde que Gobierno de Javier Milei se niega a aplicar de forma total la Ley de Financiamiento Educativo y en este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional le hizo llegar al Papa León XIV un documento, en vísperas de su vivista al país.