Lanús: allanamiento por una denuncia de maltrato animal

La Policía allanó la vivienda de un hombre de 73 años, a quien se le secuestró un rifle de aire comprimido, por maltrato animal.

La Policía allanó la vivienda de un hombre de 73 años, a quien se le secuestró un rifle de aire comprimido, por maltrato animal.

La Policía de la provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento en una vivienda de Lanús, en el marco de una investigación por maltrato animal, que se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 el Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

Efectivos de la comisaría de Remedios de Escalada secuestraron un rifle de aire comprimido, en el marco de una requisa en la vivienda de Coronel Rauch al 3500.

La Justicia ordenó el procedimiento, a partir de la investigación por una denuncia de maltrato animal, infracción a la Ley 14.346. El acusado, un hombre de 73 años, no fue detenido (sólo notificado de la causa).