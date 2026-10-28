Tragedia en España: al menos 50 muertos por el choque de trenes

Una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo chocaron en España, dejando un saldo de al menos 50 muertos y más de 170 heridos.

Una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo chocaron en España, dejando un saldo de al menos 50 muertos y más de 170 heridos.

Al menos 50 personas murieron y 179 estaban heridas tras producirse un choque de trenes cerca de la ciudad de Toledo y se encontraba paralizado el tránsito ferroviario de alta velocidad española (AVE) en la línea Madrid-Andalucía.

El siniestro se produjo a la altura de Urda entre una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo, tras lo cual dos vagones cayeron por un terraplén y se desplegó un amplio operativo de emergencias.

El balance de víctimas sigue siendo provisional. Por el momento, se informó que al menos 50 personas murieron.

Los primeros indicios -según Protección Civil- apuntan que el tren Iryo estaba detenido en la vía por motivos que se desconocen y el tren AVE lo golpeó por detrás, lo que provocó la caída de los vagones por un terraplén.

Además, se indicó que en el lugar trabajaban Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo estar “consternado” ante el grave siniestro y precisó que los servicios de emergencia estaban trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas.