La Corte intimó a Milei por un reclamo de la Provincia

La Corte Suprema le dio al Gobierno de Javier Milei 60 días para responder a la demanda de la provincia de Buenos Aires por la quita de subsidios al transporte en el interior.

La Corte Suprema le dio al Gobierno de Javier Milei 60 días para responder a la demanda de la provincia de Buenos Aires por la quita de subsidios al transporte en el interior.

La Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia para intervenir en un reclamo de la provincia de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la eliminación del subsidio al transporte público en el interior.

Se trata del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, cuyo cese fue anunciado en febrero de 2024 a través de un comunicado del Ministerio de Economía y confirmado en marzo del mismo año con el DNU 280/2024.

La administración de Axel Kicillof acudió al máximo tribunal para que declare la “invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica” del comunicado, la inconstitucionalidad del artículo 18 que estableció el cese, y se dicte una cautelar para ordenar al Estado Nacional a transferir los fondos adeudados de forma “inmediata y efectiva”, con intereses.

La Corte Suprema le dio al Gobierno de Javier Milei 60 días para responder a la demanda. Una vez que se cumpla el pedido o venza el plazo, resolverán si se emite una cautelar.

La Provincia cuestionó que la eliminación de este fondo generó una “grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público”, debido a que a causa de ello el boleto de colectivos en el interior sufrió un gran aumento.

También apuntaron que la medida del Gobierno nacional “carece de los requisitos constitucionales”, y “vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal, lo cual afecta gravemente la coordinación y cooperación intergubernamental”.

Qué es este fondo

El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País fue establecido en el año 2018 mediante la Ley N° 27.467.

Establecía un monto de $ 6.500.000.000 “para compensar los desequilibrios financieros” en el transporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).