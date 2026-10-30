Cambia el mes y llegan los aumentos de luz y gas

Las boletas de luz y gas llegarán con aumento. En noviembre, las tarifas suben un 3,57% y un 2,17%, respectivamente.

Las boletas de luz y gas llegarán con aumento. En noviembre, las tarifas suben un 3,57% y un 2,17%, respectivamente.

Las tarifas de electricidad aumentan 3,57% y las de gas 2,17% desde el domingo, según se desprende de los nuevos cuadros tarifarios publicados este viernes por los organismos reguladores.

El ajuste en electricidad sólo impacta en el AMBA, ya que en las provincias está a cargo de los entes reguladores locales. Este aumento implicaría un alza en las facturas que reciben los usuarios de $ 1.700.

Energía informó que se prorrogó el consumo base bonificable en 200 kWh, igual que en septiembre y octubre (según el cronograma original, el bloque era de 150 kWh entre septiembre y noviembre).

A su vez, se mantiene la bonificación del 50% general + 25% extraordinaria, es decir 75% de descuento sobre la energía para quienes cumplan los requisitos de los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF).

En el caso del gas, el aumento promedio es de 2,17% en todo el país.

En el caso del gas natural se prorroga la bonificación general del 50%, igual que en octubre (según el cronograma original del SEF, debía ser 0%), más 24,25% extraordinaria, es decir 74,25% de descuento.