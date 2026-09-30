Corte Suprema: quiénes son los tres jueces que dejaron vigente el DNU sobre la venta de tierras a extranjeros

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti integran actualmente el máximo tribunal. Los dos primeros llegaron durante el gobierno de Mauricio Macri y el tercero fue designado por Néstor Kirchner. El fallo se conoció después de una masiva movilización y de que el Congreso retirara de una nueva ley el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti integran actualmente el máximo tribunal. Los dos primeros llegaron durante el gobierno de Mauricio Macri y el tercero fue designado por Néstor Kirchner. El fallo se conoció después de una masiva movilización y de que el Congreso retirara de una nueva ley el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones que esa norma establecía para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

La decisión fue tomada por los tres integrantes actuales del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El fallo se conoció después de un fuerte debate político y social por el futuro de la regulación sobre las tierras rurales. En ese contexto, una masiva movilización reclamó que se mantuvieran las restricciones establecidas por la legislación vigente.

Qué pasó con la Ley de Tierras

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país. También fijaba límites para la adquisición por parte de una misma persona y de personas de una misma nacionalidad.

Durante el tratamiento de una nueva ley impulsada por el Gobierno, el Congreso decidió retirar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.

La modificación se produjo después de la presión política y social generada alrededor del tema. De esta manera, el Congreso no avanzó con una reforma de ese régimen dentro de la nueva legislación.

Sin embargo, el debate continuó en la Justicia. La Corte Suprema intervino ante el planteo presentado contra el DNU y finalmente resolvió dejar vigente la norma cuestionada.

Quiénes integran la Corte Suprema

Actualmente, el máximo tribunal funciona con tres jueces, pese a que la Corte está prevista con cinco integrantes.

Horacio Rosatti es el presidente del tribunal y ocupa una banca desde junio de 2016. Fue designado durante el gobierno de Mauricio Macri, quien formalizó su nombramiento después del acuerdo del Senado.

Carlos Rosenkrantz también llegó a la Corte en 2016, durante la presidencia de Macri. Actualmente ocupa la vicepresidencia del máximo tribunal y lleva alrededor de diez años como juez de la Corte.

El integrante con mayor antigüedad es Ricardo Lorenzetti. Fue designado en diciembre de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, por lo que lleva casi 22 años como integrante del máximo tribunal.

La composición actual de la Corte tiene, entonces, un dato particular: ninguno de sus tres integrantes fue designado durante el actual gobierno de Javier Milei.

Lorenzetti llegó durante la presidencia de Néstor Kirchner, mientras que Rosatti y Rosenkrantz fueron designados durante el gobierno de Mauricio Macri.

El fallo sobre las tierras fue adoptado por los tres magistrados. La Corte, además, no analizó en esta instancia la constitucionalidad del artículo cuestionado del DNU, sino que rechazó la demanda al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación suficiente para realizar ese planteo ante la Justicia.