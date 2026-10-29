AySA anunció posibles cortes de agua en Avellaneda, Lanús y otros distritos del AMBA

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció que podrían registrarse cortes de agua, baja presión o interrupciones temporales del servicio desde las 22 del jueves 29 de octubre hasta las primeras horas de la tarde del viernes 30.

Las zonas que podrían verse afectadas comprenden sectores de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza y algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La compañía no precisó cuáles serán los barrios afectados dentro de cada distrito y aclaró que el servicio se normalizará progresivamente una vez finalizados los trabajos.

Las tareas forman parte del Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026 y se realizarán en el tramo Lanús – Constitución (Paitoví), para verificar el estado de las grandes cañerías que transportan agua potable.

El operativo modificará temporalmente el funcionamiento de las estaciones elevadoras Constitución, Floresta y La Matanza.

AySA recomendó utilizar responsablemente el agua almacenada en los tanques domiciliarios mientras duren las tareas.

Los trabajos de inspección continuarán hasta mediados de noviembre en distintos sectores del AMBA.

Ante consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse al 0800-321-2482, disponible las 24 horas.