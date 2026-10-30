Agrarias investiga el potencial de la mostaza india para una agricultura más sostenible

La Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ evalúa el uso de Brassica juncea en cultivos de servicios y estudia sus posibles aplicaciones para el manejo de patógenos del suelo y malezas, en articulación con otras instituciones científicas.

La Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ evalúa el uso de Brassica juncea en cultivos de servicios y estudia sus posibles aplicaciones para el manejo de patógenos del suelo y malezas, en articulación con otras instituciones científicas.

La Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) lleva adelante un proyecto que estudia el potencial de la mostaza india (Brassica juncea) y sus posibles aplicaciones en distintos sistemas productivos.

Uno de los ejes del trabajo es la evaluación de esta especie en cultivos de servicios consociados con avena y vicia. Estos cultivos pueden cumplir distintas funciones dentro de los sistemas agrícolas, como contribuir a la protección y el mejoramiento del suelo, por lo que la investigación busca generar conocimientos sobre el aporte de la mostaza india en estas asociaciones.

Desarrollo de cultivares y nuevas alternativas de manejo

Además de evaluar su comportamiento en cultivos de servicios, la Facultad de Ciencias Agrarias participa en trabajos conjuntos con la Estación Experimental Santa Catalina de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (FCAyF-UNLP).

Esta línea de trabajo está orientada al desarrollo fitotécnico de nuevos cultivares de mostaza india y a la evaluación de materiales destinados a sistemas hortícolas, con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para la producción.

El potencial biofumigante de la mostaza india

Otra línea de investigación se desarrolla en articulación con el INTA Famaillá y se centra en el potencial biofumigante de este cultivo.

La biofumigación es una estrategia de manejo que aprovecha determinados compuestos liberados por materiales vegetales para contribuir al control de organismos perjudiciales presentes en el suelo. En este marco, se estudia la posibilidad de que la mostaza india ayude a reducir patógenos del suelo y malezas, además de aportar materia orgánica y favorecer la actividad biológica.

Estas investigaciones buscan generar evidencia y herramientas que permitan evaluar nuevas alternativas para el manejo agrícola, atendiendo tanto a las necesidades productivas como al cuidado de los recursos naturales.

A través de estos proyectos y del trabajo articulado con otras instituciones científicas, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ fortalece su aporte a la investigación aplicada y al desarrollo de conocimientos orientados a una agricultura más sostenible.