Alerta en Ezeiza: al menos 15 turistas llegaron con síntomas de intoxicación desde Ushuaia

Los pasajeros arribaron en vuelos de Aerolíneas Argentinas y debieron recibir asistencia médica en el aeropuerto. Ocho necesitaron medicación, aunque ninguno fue trasladado a un hospital. Investigan si el malestar se originó durante un viaje en crucero.

Los pasajeros arribaron en vuelos de Aerolíneas Argentinas y debieron recibir asistencia médica en el aeropuerto. Ocho necesitaron medicación, aunque ninguno fue trasladado a un hospital. Investigan si el malestar se originó durante un viaje en crucero.

Al menos 15 turistas extranjeros llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación luego de viajar desde Ushuaia en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas. La situación obligó a desplegar un operativo sanitario que comenzó el sábado a las 20.30 y se extendió hasta las 2 de la madrugada del domingo.

Una vez detectados los cuadros de malestar, los pasajeros fueron atendidos por personal de Sanidad aeroportuaria, que les brindó hidratación y asistencia médica. Ocho de los afectados necesitaron medicación, aunque ninguno requirió ser trasladado a un hospital. Entre los turistas había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega, quienes permanecían fuera de peligro.

Según los primeros testimonios, los pasajeros habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los aviones. Durante la travesía, habrían recibido viandas que contenían atún y pollo, por lo que una de las hipótesis apunta a una posible intoxicación alimentaria. Sin embargo, todavía no se confirmó el origen de los síntomas.

Las averiguaciones buscan determinar en cuál de los dos cruceros que habían llegado al puerto de Ushuaia viajaban los turistas afectados. Se trata de una embarcación de origen noruego y otra chilena. Por el momento, no se pudo establecer si los alimentos consumidos durante el viaje provocaron los cuadros de intoxicación.