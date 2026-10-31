Temperley empató y ahora se prepara para el Reducido

Temperley empató 2-2 con Güemes, que pierde la categoría, en la última fecha de la competencia de la Primera Nacional y espera por el Reducido.

Temperley empató 2-2 con Güemes, que pierde la categoría, en la última fecha de la competencia de la Primera Nacional y espera por el Reducido.

Temperley empató 2-2 con Güemes de Santiago del Estero en la fecha 36, la última de la competencia, en el Estadio Arturo Jiya Miranda. Franco Díaz (P) y Facundo Krüger marcaron para la visita; mientras que Santiago Sala descontó y Santiago Ferrera lo empató.

La formación del Gasolero: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Nicolás Ávalos (Calzón), Valentín Aguilagalde, Lucas Angelini (Iriarte); Pedro Souto (Melo), Lucas Richarte (Nieto), Franco Díaz, Franco Benítez (Brandán); Gabriel Hauche, Facundo Krüger

Temperley salió en busca del milagro y tuvo un poco más de intenciones que el rival en la primera parte; de todos modos, la tenencia estuvo repartida. Franco Díaz, a los 34 minutos, marcó la ventaja para el Gasolero, de penal, y a los 44 fue Facundo Krüger el que apareció para extender la ventaja.

En el complemento, el dueño de casa salió decidido a cambiar las cosas. Santiago Sala descontó, de penal, a los 2 minutos, y a los 41, Santiago Farrera decretó el empate, echando por tierra las ilusiones del Gasolero.

Ávalos fue amonestado a los pocos minutos de comenzado el partido, mientras que en la segunda mitad se sumaron Melo y Calzón.

Temperley finalizó su participación en la instancia regular de la competencia con 61 puntos y tercero en la tabla (al cierre de esta edición). Ahora, debe afrontar el Reducido por el segundo ascenso. El rival, en tanto, pierde la categoría.