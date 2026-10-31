Casa MANU se adelanta a la Navidad con una feria

Casa MANU anunció que en noviembre se realizará una nueva edición de la feria americana solidaria, ya pensando en Las Fiestas.

Casa MANU anunció que en noviembre se realizará una nueva edición de la feria americana solidaria, ya pensando en Las Fiestas.

El hogar Casa MANU (Mucho Amor Nos Une) de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, realizará una feria americana solidaria pensando en las compras para Navidad. Será el 12 y 13 de noviembre. Propone una variada oferta de productos.

“Nos vamos preparando para las fiestas”, informa la ONG pensada para las niñas y niños que viven con VIH o sida y se encuentran en estado de abandono de persona. Y convoca a una nueva edición de la Feria Americana Solidaria.

La cita es el 12 y 13 de noviembre (jueve y viernes), de 11 a 17, en Esquiú 467 de Monte Grande.

¿Qué se puede encontrar? Ropa para renovar el placard, calzado, juguetes, libros y más, a precios muy accesibles. Además, es una oportunidad de colaborar con el hogar.

Este año, el hogar celebró el paso de 200 chicos por la institución, que “dejaron una huella imborrable” en los corazones de quienes trabajaron allí. Además de la correcaminata de diciembre, realiza ferias y distintos eventos para salir adelante.