Aumenta un 4% el boleto del colectivo en la Provincia

El boleto mínimo de los colectivos que circulan por la Provincia será de $1.263,69 en noviembre.

El boleto mínimo de los colectivos que circulan por la Provincia será de $1.263,69 en noviembre.

Con el cambio de mes, comienzan a llegar las boletas de los servicios con aumentos y también se modifica el valor del boleto del colectivo. En la provincia de Buenos Aires, la suba será del 4 por ciento en noviembre.

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en noviembre, en un 4% y 3,9%,respectivamente. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $956,38 y $1.895,54, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1.263,69

Tramo de 3 a 6 km: de $1.421,65

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.579,60

Viajes de 12 a 27 km: $1.895,54

Boleto de colectivos en CABA

El boleto mínimo hasta 3 km: $956,38.

Recorrido de 3 a 6 km: $1062,70.

Recorrido de 6 a 12 km: $1.144,55.

Recorrido de 12 a 27 km: $1.226,48.

Subte

El pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,9%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.888.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,9% en noviembre. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.974 en hora no pico y de $7.0497 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $2.072,43 en hora no pico y $2.930,85 en hora pico.