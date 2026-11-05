Almirante Brown invitan a la vigilia para recibir a León XIV en la Posta del Encuentro Papal del Parque Don Orione

El Municipio de Almirante Brown convocó a participar en forma libre y gratuita desde este domingo a las 18 horas de la Histórica Vigilia en la Posta del Encuentro Papal que funcionará en el Parque Don Orione, a pocos metros del Cottolengo que será visitado por el Papa León XIV.

El Parque de nueve hectáreas de extensión se ubica sobre la avenida Eva Perón, justo frente a los Tanques de Don Orione recientemente pintados por la Comuna browiana con murales de León XIV, el Papa Francisco y San Luis Orione.

Se espera que allí miles de familias y grupos de amigos protagonicen una multitudinaria vigilia aguardando la llegada de Su Santidad que se proyectará en una pantalla doce por siete metros con sonido. La invitación es para presenciar la transmisión del Papa circulando en el Papamóvil, de las actividades que realice en el Cottolengo, y también para ver la Santa Misa que celebrará en el Monumento a los Españoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Posta del Encuentro será escenario de una noche de música, oración y encuentro comunitario en la previa de la llevada del Papa al Pequeño Cottolengo de Don Orione. El ingreso al Parque Don Orione será a través de la avenida Eva Perón y por cuatro accesos se llegará a la Posta del Encuentro Papal. El barrio Don Orione estará cerrado al público.

“En toda la zona habrá 16 postas de cuidado. En cada una se brindará Atención Sanitaria, orientación para personas perdidas, hidratación y personal policial”, indicó Mariano Cascallares.

Detalles de una vigilia

La jornada estará organizada en tres grandes momentos: una primera etapa de espectáculos musicales y expresiones artísticas; un espacio central dedicado a la oración, la reflexión y los testimonios; y un cierre musical para acompañar la espera de la llegada del Papa León XIV.

Participarán Filocalia, Kerigma, Mateo 7.2, Luz Gentini, Conversión 180, Resurrección, Apocalipsis, Walx y Gaxon, Andres Castellano,Sandra Rivero,Rocio Aymara, y Agustina Barograf junto a otras expresiones musicales y folklóricas.

Uno de los momentos más emotivos será la participación de jóvenes con discapacidad, quienes compartirán su talento a través de la murga inclusiva Reciclados, del grupo Verte Volar, y la obra teatral Desarma y Sangra el Mundo, ganadora de la medalla de oro en los Torneos Bonaerenses.