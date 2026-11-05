Otro paro de gremios docentes complica las clases en Provincia

La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires convocó a un nuevo paro provincial de docentes. La huelga será este viernes y afectará al dictado de clases en escuelas públicas de todo el territorio bonaerense aunque dependerá del nivel de adhesión. Las autoridades aplicarán descuentos.

Según se informó desde el sindicato, el paro de docentes de este viernes incluirá algunas protestas a nivel local.

El objetivo de la protesta es reclamarle al gobierno de Axel Kicillof un aumento salarial. “El 3% no cubre nada de los nuevos aumentos de noviembre”, sostuvieron respecto de la última suba acordada durante las negociaciones paritarias. Para la Asociación de Maestros, un trabajador de la educación con un cargo debería tener ingresos superiores a los 3 millones de pesos.

De esta manera, habrá escuelas públicas de la Provincia que van a llegar a las cuatro semanas consecutivas incompletas. La racha empezó el 22 de octubre con la protesta convocada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). El gremio perteneciente al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) no aceptó el aumento del 3 por ciento a contramano del resto de los sindicatos e hizo un paro para reclamar una suba superior.

La semana siguiente los gremios bonaerenses se plegaron a la medida de fuerza nacional convocada por la CTERA tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural correntina que estuvo más de 20 días desaparecida. Ese paro fue el jueves 29. El de mañana será servirá para llegar a la tercera semana consecutiva sin actividad plena y la próxima será la cuarta, pero por los feriados del lunes y el miércoles vinculados a la visita del papa León XIV.