Los artistas que participarán de las actividades que encabezará el Papa

El artista Abel Pintos confirmó que hubo una propuesta para participar del evento que se realizará en el Cottolengo Don Orione. Los otros artistas convocados.

El artista Abel Pintos confirmó que hubo una propuesta para participar del evento que se realizará en el Cottolengo Don Orione. Los otros artistas convocados.

El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina con un comunicado en el que expresó su alegría y entusiasmo por el encuentro con los fieles. Abel Pintos le cantaría en Claypole, partido de Almirante Brown.

El Sumo Pontífice aterrizará en Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, en el marco de su primera visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11; con encuentros programados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda papal iniciará el mismo domingo, pero los encuentros con fieles comenzarán al día siguiente: el lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole y llevará a cabo una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ese mismo día a las 11:30hs.

El martes 10 viajará a la provincia de Córdoba para dar una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo. Durante su último día, visitará la cárcel de Devoto y realizará la misa de cierre en la Basílica de Luján.

Los artistas que acompañarán la recorrida

Abel Pintos recibió una propuesta para cantar durante el encuentro programado para el lunes 9 en el Cottolengo Don Orione en Claypole. “Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad. Todavía estamos esperando una mayor cantidad de detalles”, sostuvo.

En tanto, el primero en confirmar y celebrar su participación en el encuentro papal fue el cantante Luciano Pereyra, quien compartió la noticia en una de sus últimas presentaciones musicales. Se presentará en la misa en Luján programada para el miércoles 11 de noviembre.

El cantante y compositor Nahuel Pennisi fue el segundo en expresar su emoción al confirmar su participación en el encuentro de jóvenes programado para el próximo 10 de noviembre en Palermo. Valentino Merlo fue el último en confirmar su participación y, al igual que Pennisi, cantará en el encuentro de jóvenes programado para el martes 10.